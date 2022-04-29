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9:19, 29 апреля 2022 года «Спасское-Лутовиново» закрывают на противоклещевую обработку Парк будет закрыт для посещения 4 мая.





4 мая музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» закрывается на противоклещевую обработку. «4 мая парк полностью закрыт для посещений. Экскурсии в Дом-музей и Литературную экспозицию проводятся», – заявили в пресс-службе. Также «Спасское» предупреждает посетителей о сокращенном рабочем дне 30 апреля.





Артём Ежаков





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