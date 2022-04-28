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21:40, 28 апреля 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Сегодня – День работника скорой медицинской помощи. Именно от их оперативности зависела жизнь пациентов в пандемию коронавируса.
- В Орле по делу о геноциде заслушали показания историков и поисковиков. Сегодня состоялось второе заседание Орловского облсуда по делу о признании геноцидом массовых убийств орловцев нацистами в годы Великой Отечественной войны.
- Пламя Вечного огня зажгли на мемориале в Богодухово Свердловского района. Объект построен и будет технически обслуживаться специалистами компании «Газпром межрегионгаз».
- Орловский бумажный комбинат осваивает бережливые технологии. Предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда».
Вести-Орёл