Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- В Орле по делу о геноциде заслушали показания историков и поисковиков. Сегодня состоялось второе заседание Орловского облсуда по делу о признании геноцидом массовых убийств орловцев нацистами в годы Великой Отечественной войны.



- Пламя Вечного огня зажгли на мемориале в Богодухово Свердловского района. Объект построен и будет технически обслуживаться специалистами компании «Газпром межрегионгаз».



- Орловский бумажный комбинат осваивает бережливые технологии. Предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда».