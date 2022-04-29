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22:20, 28 апреля 2022 года Сотрудники ВГТРК удостоены высоких государственных наград Сегодня в Москве состоялась церемония награждения государственными наградами Российской Федерации. Указом Президента России Владимира Путина награждены руководители и коллеги по холдингу ВГТРК.





Орден Александра Невского вручен Антону Златопольскому, первому заместителю генерального директора ВГТРК, генеральному директору телеканала «Россия 1», Рифату Сабитову, заместителю генерального директора, руководителю регионального департамента ВГТРК и Евгению Бекасову — главному редактору телеканала «Россия 24».



Почетное звание «Заслуженный журналист России» присвоено Андрею Кондрашову, первому заместителю генерального директора ВГТРК. Государственные награды также были вручены другим руководителям и журналистам нашего холдинга. Коллектив Государственной телерадиовещательной компании «Орёл» присоединяется к многочисленным поздравлениям. Получение высокой государственной награды - Ордена Александра Невского - это еще одно несомненное признание выдающихся заслуг наших коллег.



Орденом Александра Невского награждаются граждане России, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.



Фото: ГТРК «Самара»





Орловское Информбюро





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