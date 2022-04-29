Главная » Новости



13:30, 29 апреля 2022 года Орловские боксёры – призеры Первенства ЦФО Окружные соревнования состоялись в Воронеже.





Орловские боксёры стали призёрами Первенства ЦФО на минувших соревнованиях в Воронеже. В активе наших спортсменов четыре награды. Лучшим в своей весовой категории стал Максим Голиков, третье место в активе Валерия Мешкова, Андрея Андрияхина и Александра Караваева.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2