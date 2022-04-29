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15:00, 29 апреля 2022 года Баскетболисты ОГУ завоевали серебро «Финала четырех» Первенства Первой лиги ЦФО Двухдневный турнир состоялся в Рязани.





Баскетболисты Орловского государственного университета завоевали серебро «Финала четырех» Первенства Первой лиги ЦФО. В полуфинале наша команда оказалась сильнее баскетболистов «Брянска» - 78:68. В главном матче турнира наша команда встретилась с хозяевами площадки – Баскетбольным клубом «Рязань». Несмотря на оказанное сопротивление, орловцы уступили сопернику со счетом 64:92 и завоевали серебряные медали турнира. Лучшим лёгким форвардом был признан игрок БК ОрелГУ Владислав Лево.



Фото: БК ОрёлГУ





Анастасия Дорохова





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