Главная » Новости



18:30, 29 апреля 2022 года Юные орловские бадминтонисты – призеры «Детской лиги» Соревнования состоялись в Санкт-Петербурге.





Юные орловские бадминтонисты стали призерами «Детской лиги». Соревнования состоялись в Санкт-Петербурге. В них приняли участие 155 спортсменов в трех возрастных категориях. В активе орловцев шесть медалей – три золотых и три бронзовых. Мария Назарова завоевала золото в парной категории и бронзу в смешанном разряде. Софья Савина и Алексей Мельков стали лучшими в парной категории, Бронзу в парных разрядах завоевали Василиса Ларина и Милана Савина.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2