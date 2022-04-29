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10:03, 29 апреля 2022 года В Орле передали в суд дело о финансировании терроризма Приговор вынесут гражданину одной из среднеазиатских республик. По версии обвинения, молодой человек передал запрещенной организации свыше 33 тысяч рублей.





В Орле приступают к рассмотрению уголовного дела в отношении 25-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, обвиняемого в финансировании терроризма. По версии следствия, молодой человек, работая на Орловщине, поддерживал связь с представителями иностранной террористической организации и переводил запрещенному в России формированию заработанные деньги – всего свыше 33 тысяч рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении, – сообщили в СУ СК России по Орловской области. Уголовное дело было возбуждено по материалам региональных управлений МВД и ФСБ.





Артём Ежаков





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