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11:00, 29 апреля 2022 года В Орле почтили память спасателей, погибших при исполнении служебного долга Сотрудники всех региональных ПСЧ почтили память коллег минутой молчания и возложили цветы к мемориалам.





В последнюю пятницу апреля МЧС России отмечает печальную дату. В этот день спасатели отдают дань памяти коллегам, погибшим при исполнении служебного долга. Этим утром сотрудники всех региональных пожарных частей Орловщины почтили память безвременно ушедших огнеборцев минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске на улице Героев пожарных. В Орловской области при выполнении служебных обязанностей погибли трое пожарных: Александр Комоско, Виктор Лапшин и Алексей Сопин.



Младший лейтенант Александр Комоско и сержант Виктор Лапшин погибли при тушении Дворца пионеров имени Гагарина в городе Орле 4 июля 1984 года. Ценой своих жизней двое отважных пожарных помогли отстоять здание и находившееся в нем оборудование. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР они были награждены посмертно медалями «За отвагу на пожаре». В феврале 2014 года в школе № 30 города Орла была открыта памятная доска в честь своих выпускников школы, погибших при выполнении служебного долга. На мраморной доске увековечены имена пяти орловцев, в том числе и Виктора Лапшина.



10 февраля 2014 года при тушении пожара в строящемся доме на улице Германо погиб командир отделения пожарной части № 3 по охране Железнодорожного района города Орла старший сержант внутренней службы Алексей Сопин. Чтобы удостовериться, что в доме больше не осталось людей, в составе звена газодымозащитной службы он вошел в горящий дом. Спустя пять минут произошло обрушение конструкций. Звено ГДЗС в составе двух человек вышло из здания, а Алексей Сопин остался под завалами. Бушующее пламя отрезало путь к спасению.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области









Артём Ежаков





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