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11:03, 29 апреля 2022 года Собрался в отпуск – проверь задолженность Федеральная служба судебных приставов проводит информационную акцию «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах».





В Управлении федеральной службы судебных приставов по Орловской области напоминают орловцам о необходимости проверить наличие задолженности по исполнительным производствам. Это особенно актуально в преддверии майских праздников и отпускного сезона.



Узнать о долгах можно на сайте управления ФССП, в Банке данных исполнительных производств. И если неоплаченная задолженность обнаружится, ее можно оперативно оплатить через портал государственных услуг или при необходимости распечатать квитанцию для оплаты в банкомате или отделении банка.



В рамках акции для жителей Орла организовали мобильный пункт в МФЦ на улице Ленина.



Татьяна Аксютина, заместитель руководителя УФССП России по Орловской области: «В первом квартале текущего года на принудительном исполнении в нашем управлении находилось более 320 тысяч исполнительных производств, по которым должниками являлись физические лица. Чтобы не стать должником и избежать мер принудительного исполнения, в том числе в виде ограничения выезда за пределы Российской Федерации, мы рекомендуем гражданам проверить себя на наличие задолженности по исполнительным документам».





Всеволод Трифонов





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