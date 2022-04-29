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12:15, 29 апреля 2022 года 70 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Лечение в стационаре потребовалось 18 жителям региона.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 29 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализировано 18 человек.



Болезнь победили еще 84 жителя региона. Ее новыми жертвами стали три пациента. Всего с начала пандемии в области умерло 1 900 человек.





Артём Ежаков





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