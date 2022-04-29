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11:30, 29 апреля 2022 года В Орле состоялось заседание общественного совета при региональном управлении налоговой службы В общественный совет входят представители разных профессий - ученые, врачи, предприниматели, журналисты.





После длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, в Орле состоялось заседание общественного совета при региональном управлении налоговой службы. Среди прочего, обсудили вопросы создания удобной модели взаимодействия с бизнесом, повешения качества обслуживания налогоплательщиков, пресечение схемы уклонения от уплаты налогов.



Ведомство расширило цифровые сервисы. Как сообщили на заседании, почти 300 тысяч орловцев пользуются личным кабинетом.



Говорили и о мерах поддержки для бизнеса и граждан в экономически сложное время. В УФНС создан ситуационный центр, где аккумулируются все проблемные вопросы от налогоплательщиков.



Ирина Емельянова, руководитель УФНС России по Орловской области: «Деятельность ситуационного центра направлена на то, чтобы своевременно реагировать на вопросы и проблемные темы, которые налогоплательщик озвучивает, и, что более важно, доносить это до федерального центра в целях принятия мер поддержки».





Анна Вайсергисер





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