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11:30, 29 апреля 2022 года

В Орле состоялось заседание общественного совета при региональном управлении налоговой службы

В общественный совет входят представители разных профессий - ученые, врачи, предприниматели, журналисты.


После длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, в Орле состоялось заседание общественного совета при региональном управлении налоговой службы. Среди прочего, обсудили вопросы создания удобной модели взаимодействия с бизнесом, повешения качества обслуживания налогоплательщиков, пресечение схемы уклонения от уплаты налогов.

Ведомство расширило цифровые сервисы. Как сообщили на заседании, почти 300 тысяч орловцев пользуются личным кабинетом.

Говорили и о мерах поддержки для бизнеса и граждан в экономически сложное время. В УФНС создан ситуационный центр, где аккумулируются все проблемные вопросы от налогоплательщиков.

Ирина Емельянова, руководитель УФНС России по Орловской области: «Деятельность ситуационного центра направлена на то, чтобы своевременно реагировать на вопросы и проблемные темы, которые налогоплательщик озвучивает, и, что более важно, доносить это до федерального центра в целях принятия мер поддержки».



Анна Вайсергисер


 
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