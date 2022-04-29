пятница 29.04.2022 12:15:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

11:53, 29 апреля 2022 года

В Орле обсудили взаимодействие власти и бизнеса

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с генеральным директором АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элиной Сидоренко.


В течение пяти лет в стране проводится реформа контрольной и надзорной деятельности в сфере бизнеса. В ходе реформы создана платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ». Накануне продвижение этого инструмента в Орловской области обсудили губернатор Андрей Клычков и директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко.

В нашем регионе создается цифровой сервис, данные с которого поступят на федеральный ресурс. Завершение работы – конец 2022 года. На этом ресурсе предприниматели смогут узнать о сроках контроля и периодичности проверок.

С 1 января этого года действует новый порядок досудебного обжалования решений контрольных органов. На платформе «ЗаБизнес.РФ» уже зарегистрированы 8 орловских предпринимателей, направлено 14 обращений на процессуальные нарушения, необоснованный отказ в удовлетворении ходатайств и жалоб, необоснованное проведение оперативно-розыскных мероприятий. Все обращения рассмотрены, консультации проведены.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Для нас задача на сегодняшний день - выстроить систему издержек и противовесов, которая позволяет обеспечить исполнение законодательства с одной стороны, а с другой стороны - максимально защитить субъекты бизнеса и обезопасить деятельность органов государственной власти».



Анна Вайсергисер


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.