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11:53, 29 апреля 2022 года В Орле обсудили взаимодействие власти и бизнеса Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с генеральным директором АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элиной Сидоренко.





В течение пяти лет в стране проводится реформа контрольной и надзорной деятельности в сфере бизнеса. В ходе реформы создана платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ». Накануне продвижение этого инструмента в Орловской области обсудили губернатор Андрей Клычков и директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко.



В нашем регионе создается цифровой сервис, данные с которого поступят на федеральный ресурс. Завершение работы – конец 2022 года. На этом ресурсе предприниматели смогут узнать о сроках контроля и периодичности проверок.



С 1 января этого года действует новый порядок досудебного обжалования решений контрольных органов. На платформе «ЗаБизнес.РФ» уже зарегистрированы 8 орловских предпринимателей, направлено 14 обращений на процессуальные нарушения, необоснованный отказ в удовлетворении ходатайств и жалоб, необоснованное проведение оперативно-розыскных мероприятий. Все обращения рассмотрены, консультации проведены.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Для нас задача на сегодняшний день - выстроить систему издержек и противовесов, которая позволяет обеспечить исполнение законодательства с одной стороны, а с другой стороны - максимально защитить субъекты бизнеса и обезопасить деятельность органов государственной власти».





Анна Вайсергисер





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