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12:45, 29 апреля 2022 года Поставщик срывает поставку онкопрепарата «Золадекс» в Орловскую область Об этом сообщил в ходе брифинга для СМИ глава регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов.





Поставщик противоопухолевого препарата «Золадекс», активно используемого в онкологии и гинекологии, снова срывает сроки поставок. Об этом сообщил в ходе брифинга для СМИ глава регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов. Его слова приводит telegram-канал «Телеграммы иZ Орла». Чиновник добавил, что сегодня ожидается партия аналогичного препарата «Бусерелин». Он будет приобретаться и в дальнейшем в случае нарушений поставщиком условий поставки «Золадекса». Ранее Станислав Шувалов сообщал, что «Золадекс» закуплен в годовом объеме.





Артём Ежаков





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