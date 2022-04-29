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12:09, 29 апреля 2022 года Молодые мамы — самые активные пользователи программы бесплатного переобучения в РАНХиГС Более 2 тысяч молодых мам пройдут переобучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в рамках федерального проекта «Содействие занятости».





Женщины, находящиеся в декретном отпуске или воспитывающие дошкольников, стали самыми активными участниками госпрограммы. Всего в апреле около 4 тысяч человек приступили к обучению на базе Президентской академии по всей России.

- Высокий интерес молодых мам к переобучению сохранился с прошлого года. В Орловской области у женщин с детьми наибольшей популярностью пользуются программы обучения "1С: Бухгалтерия 8", которая позволяет в максимально короткий срок получить востребованные на рынке труда навыки и в дальнейшем совмещать трудовую деятельность с обязанностями молодой мамы», - сообщил руководитель Центра дополнительного образования Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Татьяна Новикова. - Раньше профессия, которую человек выбрал в юности, оставалась с ним до конца его жизни. Сегодня, в рамках федерального проекта «Содействие занятости», оператором которого, в том числе, является РАНХиГС, государство дает гражданам возможность пройти бесплатное переобучение и за короткое время получить новую специальность, спрос на которую стабилен, в том числе в госсекторе», - резюмирует и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Павел Меркулов.

Подробнее об обучении в рамках проекта «Содействие занятости» в Президентской академии можно узнать на сайте www.trud.ranepa.ru. Заявку на обучении можно подать на сайте https://trudvsem.ru/.



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