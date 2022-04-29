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14:30, 29 апреля 2022 года Орловский облсовет смягчил налогообложение IT-компаний и НКО Сегодня заксобрание проводит очередную сессию.





Депутаты облсовета утвердили новые налоговые льготы для IT-бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих организаций. Решение было принято сегодня во время сессии регионального заксобрания.



Для IT-компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения, на 3 года установлена пониженная налоговая ставка в 1% против 3% ранее, а НКО соцобслуживания освободят от уплаты налога на имущество. Под этот закон также подпадают организации социально-культурной сферы, учредителями которых являются муниципалитеты.

Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «Принятие данного законопроекта позволит сократить расходы муниципальных образований на уплату налога на имущество организаций и направить их на социально-значимые обязательства местных бюджетов, в том числе снизить риски блокировки счетов».





Антон Киселёв





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