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16:00, 29 апреля 2022 года В Орловской области поисковики приступили к работам на Кривцовских высотах К орловским поисковикам присоединились активисты из других регионов страны.





В рамках «Вахты Памяти» активисты Межрегионального поискового объединения «Костер» приступили к полевым работам на Кривцовских высотах, где в 1941 – 1943 годах шли ожесточенные бои с захватчиками. Орловским поисковикам помогают архангельские и московские коллеги. Вскоре к ним присоединятся добровольцы из Брянска и Бурятии. Сейчас в полях занято 35 человек, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков





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