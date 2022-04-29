Главная » Новости



12:46, 29 апреля 2022 года Сотрудники скорой медицинской помощи отметили профессиональный праздник Но даже в праздник эта служба работает как часы. С бригадой на выезде была корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.





В закулисье скорой помощи Татьяна Макашова заглянула, когда проходила практику, именно тогда и решила, что останется. Профессию фельдшера выбрала по зову сердца. Не усомнилась и когда первыми пришлось посмотреть в глаза пандемии.

Татьяна Макашова, фельдшер станции скорой медицинской помощи: «Было тяжело поначалу, но потом втягиваешься. Естественно, и нагрузка росла, но мы, как слаженный коллектив, имели на это силы, возможности и постарались друг друга прикрывать и поддержать плечом, как бы сложно не было в этой жизни».

Заступая на смену, Екатерина Уколова хочет одного, чтобы всё прошло спокойно, но, работая в реанимационной бригаде, каждое дежурство спасает жизни орловцев. Говорит: когда необходимое оборудование под рукой, есть уверенность в том, что живым передаст в руки врача больного.



Екатерина Уколова, фельдшер станции скорой медицинской помощи: «Растворы все необходимые в достатке и в большом количестве. Сумочка всегда у нас всегда согретая, то есть, есть возможность и подогреть растворы в зимнее время, чтобы были тепленькие».

На станции скорой помощи работают еще врачи, диспетчеры и водители. Все они 28 апреля отмечают свой профессиональный праздник - день рождение скорой помощи. В честь праздника - сладкие наборы к чаю. Их разделят поровну между станциями. В Орле их четыре, они расположены в каждом районе.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ: «Хочется не просто их поздравить, а поблагодарить за их работу профессионализм и за те усилия, которые они делают, чтобы создать условия для быстрого обслуживания пациентов, по быстрому приезду скорой помощи на место вызова».

При экстренном вызове скорая помощь должна быть доставлена на место за 20 минут. Условия постепенно меняются: закупается оборудование, спецмашины. Медицинский автопарк за последние три года обновили на 80%.



На проблемы есть: зарплата и кадры.



Вадим Костюков, главный врач станции скорой медицинской помощи: «Укомплектованность фельдшерами - 86%, хуже с врачами - 56%. Средние медработники и медсестры - 100%».

Но, как отметили, на центральной станции скорой медицинской помощи, жалоб стало меньше, а это важный показатель того, что коллектив работает в одном ритме и для одной цели - спасения орловцев.





Анна Вайсергисер





Новости СМИ2