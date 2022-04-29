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16:30, 29 апреля 2022 года В Орловской области расширили перечень граждан, которым положены бесплатные услуги юристов Инициатива была поддержана на заседании орловского областного совета народных депутатов.





В ходе сегодняшней сессии орловского областного совета народных депутатов была одобрена инициатива о расширении перечня категорий граждан, которым положена бесплатная юридическая помощь, – сообщает региональный информационный портал. С момента вступления в силу изменений в действующем областном законодательстве на льготу дополнительно вправе претендовать: одиноко проживающие и малоимущие граждане, ветераны труда, инвалиды третьей группы, бывшим несовершеннолетним узникам мест принудительного содержания, созданных фашистами, а также многодетные семьи. Подробнее о нововведениях изложено на портале правительства Орловской области.



Фото из архива





Артём Ежаков





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