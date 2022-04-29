пятница 29.04.2022 17:02:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:40, 29 апреля 2022 года

Андрей Клычков: Газификация важна для комплексного развития сельских территорий

Программу газификации региона обсудили на совещании губернатора с главами районов.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел совещание с главами районов. Один из вопросов касался догазификации домовладений. Уже известно, что проектно-изыскательные работы по 16 объектам проведут в 2022-23 годах. Это позволит приступить к строительству межпоселковых газопроводов.

В этом году газифицируют более 700 домовладений. Подведение газа до границ участков будет бесплатным. В регионе уровень газификации составляет почти 94%. Общий потенциал догазификации региона составляет более 2 тысяч 973 объектов. Как отметил Андрей Клычков, газификация – важный вопрос
для комплексного развития сельских территорий.

На днях к системе газоснабжения подключили дом в селе Богодухово Свердловского района.


Анна Вайсергисер


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.