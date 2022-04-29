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13:40, 29 апреля 2022 года Андрей Клычков: Газификация важна для комплексного развития сельских территорий Программу газификации региона обсудили на совещании губернатора с главами районов.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел совещание с главами районов. Один из вопросов касался догазификации домовладений. Уже известно, что проектно-изыскательные работы по 16 объектам проведут в 2022-23 годах. Это позволит приступить к строительству межпоселковых газопроводов.



В этом году газифицируют более 700 домовладений. Подведение газа до границ участков будет бесплатным. В регионе уровень газификации составляет почти 94%. Общий потенциал догазификации региона составляет более 2 тысяч 973 объектов. Как отметил Андрей Клычков, газификация – важный вопрос

для комплексного развития сельских территорий.



На днях к системе газоснабжения подключили дом в селе Богодухово Свердловского района.





Анна Вайсергисер





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