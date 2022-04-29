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17:00, 29 апреля 2022 года

Орловцы могут поддержать ветеранов значком в виде красной гвоздики

Стартовала одноименная всероссийская благотворительная акция.


По всей России стартовала всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика», призванная помочь участникам всех военных конфликтов, в которых принимала участие наша страна. Мероприятие продлится до 22 июня. Все собранные средства от реализации значков направляются на оказание ветеранам высокотехнологичной медицинской помощи.

Значок «Красная гвоздика» распространяют волонтеры. Также его можно приобрести в сетевых магазинах и на популярных сетевых маркетплейсах, – сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков


 
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