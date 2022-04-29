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15:28, 29 апреля 2022 года В мэрии Орла прошла презентация книги Виктора Зубова «Тернистый путь к победе» Книга посвящена орловскому спорту и спортсменам.





В мэрии Орла прошла презентация книги Виктора Зубова «Тернистый путь к победе». Это книга о становлении и развитии разных видов спорта на Орловщине, о людях, прославивших ее и о самом авторе. Спорту Виктор Зубов посвятил больше полувека: 20 лет работал тренером по легкой атлетике, руководил спортивной школой, возглавлял добровольно-спортивное общество «Урожай». Десять раз становился рекордсменом Орловской области: девять раз - в толкании ядра и один раз - в метании копья. Тираж книги небольшой - всего 200 экземпляров, как отметил сам автор, для товарищей и коллег.



Виктор Зубов, автор книги «Тернистый путь к победе»: «Я горжусь тем, в какой системе я рос, тренировался, выступал, работал. Люди, с которыми я работал, продолжают делать огромное дело для Орловской области и Российской Федерации. У нас много чемпионов России и чемпионов мира».





Татьяна Тимохина





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