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15:28, 29 апреля 2022 года

В мэрии Орла прошла презентация книги Виктора Зубова «Тернистый путь к победе»

Книга посвящена орловскому спорту и спортсменам.


В мэрии Орла прошла презентация книги Виктора Зубова «Тернистый путь к победе». Это книга о становлении и развитии разных видов спорта на Орловщине, о людях, прославивших ее и о самом авторе. Спорту Виктор Зубов посвятил больше полувека: 20 лет работал тренером по легкой атлетике, руководил спортивной школой, возглавлял добровольно-спортивное общество «Урожай». Десять раз становился рекордсменом Орловской области: девять раз - в толкании ядра и один раз - в метании копья. Тираж книги небольшой - всего 200 экземпляров, как отметил сам автор, для товарищей и коллег.

Виктор Зубов, автор книги «Тернистый путь к победе»: «Я горжусь тем, в какой системе я рос, тренировался, выступал, работал. Люди, с которыми я работал, продолжают делать огромное дело для Орловской области и Российской Федерации. У нас много чемпионов России и чемпионов мира».



Татьяна Тимохина


 
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