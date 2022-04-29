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17:35, 29 апреля 2022 года Амчанин поплатился жизнью за оскорбление знакомого Мужчина долгое время копил неприязнь к обидчику.





В Мценске установлен подозреваемый в убийстве 35-летнего местного жителя, чье тело было найдено 25 апреля возле одного из домов райцентра. Следствию удалось оперативно выйти на предполагаемого убийцу. Преступление инкриминируют 39-летнему жителю Рязани. Он сознался в содеянном, – сообщили в СУ СК России по Орловской области.



Задержанный рассказал, что долгое время испытывал к погибшему личную неприязнь из-за оскорбления. В роковой день мужчина приехал в Мценск и, будучи пьяным, убил обидчика множественными ножевыми ударами.



Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков





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