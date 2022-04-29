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16:01, 29 апреля 2022 года Фильм «Первый Оскар» собирает похвалы и кинокритиков, и зрителей, и телеоператоров «Первый Оскар» - экшн-драма производства кинокомпании «Централ Партнершип», кинокомпании «Новые люди», при участии телеканала «Россия», при поддержке Фонда кино и Президентского фонда культурных инициатив.





Герои фильма Сергея Мокрицкого «Первый Оскар» молоды, амбициозны и талантливы. Двадцатилетние студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский соперничают за звание лучшего оператора курса и за любовь красавицы Юны с актерского факультета. Когда начинается эвакуация, они втроем отказываются уезжать и отправляются на фронт: Юне предстоит выступать в концертной бригаде, а Иван и Лев становятся военными кинооператорами. Их соперничество продолжается и здесь, но испытания и ужасы войны, мужество и подвиги советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их взгляды на творчество и жизнь. Только благодаря этому им удается снять кадры, которые войдут в историю…



В реальности снятый в рекордные сроки документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» режиссеров Ильи Копалина и Леонида Варламова в 1943 году удостоился первой в истории премии «Оскар» награды за Лучший документальный фильм. Это первый «Оскар», полученный отечественными кинематографистами.



Телеоператор ГТРК «Орел» Сергей Дьяконов камеру из рук не выпускает уже больше 35 лет. По его мнению, фильм с легкостью может стать учебным пособием для тех, кто мечтает посвятить свою жизнь видео документалистике.



Сергей Дьяконов, оператор ГТРК «Орел»: «Есть чему поучиться. Сейчас неслучайно военкорры востребованы. И не каждый туда поедет и снимет. А все-таки они знают, как подать, где появиться, и не просто, чтобы дырку в голове получить, а максимально отразить события».

Орловские зрители тоже положительно оценили фильм. Молодые люди, с которыми общалась наша съемочная группа, уверены, что именно такое кино нужно показывать на больших экранах. И если вы еще не решили, как провести выходные, то поход в кино – один из вариантов. Кстати, молодежь может посмотреть «Первый Оскар» по «Пушкинской карте».





Юлия Опанасюк





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