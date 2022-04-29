пятница 29.04.2022 17:02:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:01, 29 апреля 2022 года

Фильм «Первый Оскар» собирает похвалы и кинокритиков, и зрителей, и телеоператоров

«Первый Оскар» - экшн-драма производства кинокомпании «Централ Партнершип», кинокомпании «Новые люди», при участии телеканала «Россия», при поддержке Фонда кино и Президентского фонда культурных инициатив.


 Герои фильма Сергея Мокрицкого «Первый Оскар» молоды, амбициозны и талантливы. Двадцатилетние студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский соперничают за звание лучшего оператора курса и за любовь красавицы Юны с актерского факультета. Когда начинается эвакуация, они втроем отказываются уезжать и отправляются на фронт: Юне предстоит выступать в концертной бригаде, а Иван и Лев становятся военными кинооператорами. Их соперничество продолжается и здесь, но испытания и ужасы войны, мужество и подвиги советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их взгляды на творчество и жизнь. Только благодаря этому им удается снять кадры, которые войдут в историю…

В реальности снятый в рекордные сроки документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» режиссеров Ильи Копалина и Леонида Варламова в 1943 году удостоился первой в истории премии «Оскар» награды за Лучший документальный фильм. Это первый «Оскар», полученный отечественными кинематографистами.

Телеоператор ГТРК «Орел» Сергей Дьяконов камеру из рук не выпускает уже больше 35 лет. По его мнению, фильм с легкостью может стать учебным пособием для тех, кто мечтает посвятить свою жизнь видео документалистике.

Сергей Дьяконов, оператор ГТРК «Орел»: «Есть чему поучиться. Сейчас неслучайно военкорры востребованы. И не каждый туда поедет и снимет. А все-таки они знают, как подать, где появиться, и не просто, чтобы дырку в голове получить, а максимально отразить события».

Орловские зрители тоже положительно оценили фильм. Молодые люди, с которыми общалась наша съемочная группа, уверены, что именно такое кино нужно показывать на больших экранах. И если вы еще не решили, как провести выходные, то поход в кино – один из вариантов. Кстати, молодежь может посмотреть «Первый Оскар» по «Пушкинской карте».


Юлия Опанасюк


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.