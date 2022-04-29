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16:33, 29 апреля 2022 года 30 апреля свой профессиональный праздник отметят работники пожарной охраны Накануне праздника съемочная группа ГТРК «Орел» узнала, как оборудован и какие задачи выполняет пожарный поезд.





При наступлении засушливой погоды возникает вероятность различных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей, поэтому экипажи пожарных поездов переходят в режим повышенной готовности. Всего в Орловско-Курском регионе МЖД на круглосуточном дежурстве находятся 4 пожарных поезда.



Пожарный поезд укомплектован самым современным оборудованием для ликвидации возгораний различной степени сложности, проведения аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий чрезвычайных происшествий в полосе отвода железной дороги, а также для оказания помощи МЧС в тушении городских пожаров. Не забыли и об обеспечении комфортных бытовых условий для самих пожарных.



Внутри вагон-насосная станция выглядит как обычный вагон поезда. Здесь даже есть, правда единственное, купе с полками для отдыха. Все остальные отсеки предназначены для работы пожарных.



Современное оборудование в автоматическом режиме может поддерживать температуру и в вагоне, и в цистернах, что важно для работы в зимних условиях. Запасы воды в цистернах пожарного поезда эквивалентны 40 пожарным машинам, а общая длина пожарных рукавов – более километра, что позволяет тушить возгорания за пределами железнодорожной инфраструктуры. Борьбу с огнём пожарный поезд может вести даже в движении.



Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций МЖД: «Наши поезда проходят необходимую подготовку в преддверии пожароопасного сезона летних перевозок, расчеты пожарных поездов находятся в режиме повышенной пожарной готовности, укомплектованы сухпайком на несколько дней».

Свой профессиональный праздник пожарные будут встречать на боевом посту.



Федор Сапожников, начальник пожарного вагона станции «Орёл»: «Я хотел бы поздравить сотрудников МЧС, своих работников и всех, кто непосредственно борется с огнем».

Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций МЖД: «Это люди, преданные своему делу, люди, которые в случае необходимости готовы рисковать собственным здоровьем и жизнью».

Спокойного им дежурства и, как говорят огнеборцы, - сухих рукавов.





Татьяна Тимохина





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