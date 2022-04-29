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16:48, 29 апреля 2022 года

Орловец установил рекорд России, протащив 14-тонный комбайн на три метра

Поединок сельхозмашины и профессионального силача проходил на площадке перед Орловским Аграрным университетом. За схваткой наблюдал корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.


Самый сильный орловец Евгений Чикунов бросил вызов сельхозмашине. Он решил протащить за собой многотонную махину на три метра. Этого в России ещё не делал никто. Поэтому и внимание повышенное - есть и зрители, и судьи из федерации силового экстрима России. Напряжение в тот момент было не только в теле атлета, оно буквально физически ощущалось в воздухе. И вот спустя две минуты отмеченная дистанция позади.

Василий Грищенко, президент Федерации силового экстрима России: «Вес комбайна - 14 тонн 300 килограммов. Дистанция - 3 метра 60 сантиметров. Мы можем даже сказать, что наш российский рекорд бьёт рекорд Гиннеса».

В подтверждение тому, что орловский атлет установил рекорд России, судьи из Федерации силового экстрима России вручили ему соответствующий сертификат. Сам Евгений признаётся, что мог бы протащить комбайн и дальше, если бы не подвёл канат.

Евгений Чикунов, мастер спорта по пауэрлифтингу: «Длинный канат, немножко амортизировал, и не получалось его хорошенько натянуть. Я бы мог и дальше, но держать канат уже было тяжело».

Свой рекорд орловский силач посвятил всем российским солдатам, которые каждый день доказывают свою силу и тела, и духа.


Антон Киселёв


 
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