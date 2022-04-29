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19:00, 29 апреля 2022 года

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Орловской области продолжает оставаться выше среднероссийского

О ситуации с коронавирусной инфекцией и некоторых других вопросах сферы здравоохранения сегодня рассказывал местным журналистам глава регионального профильного департамента Станислав Шувалов.


Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на территории Орловской области продолжает снижаться. За последние сутки COVID-19 зарегистрирован у 70 человек. В областном центре под заболевание развернута 681 койка. 90 инфекционных коек больницы им. Боткина с завтрашнего дня закрываются на косметический ремонт. Эту информацию озвучил сегодня на брифинге для СМИ глава департамента здравоохранения Станислав Шувалов.

Также глава чиновник посоветовал не затягивать вакцинацию и ревакцинацию тем, у кого подошел срок прививки – опасность новой волны болезни из-за очередного штамма сохраняется.
Станислав Шувалов, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы продолжаем снижаться по уровню коллективного иммунитета, как и вся страна. Да, мы выглядим на 10% лучше среднероссийского показателя, но сейчас темпы вакцинации снизились».
Вакцина на территории области есть. Вместо «Спутника Лайт» можно привиться только первым компонентом вакцины «Спутник V». Эффект будет одикаков.


Татьяна Тимохина


 
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