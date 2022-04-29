В Орле стартовал проект-конкурс композитора Евгения Дербенко «Камертон life»

Его цель - возрождение интереса к народной музыке, к исконно русским музыкальным инструментам.

В Орле состоялся концерт музыкальных коллективов города и области. Он дал старт проекту композитора Евгения Дербенко «Камертон life», грант на проведение которого областной центр народного творчества выиграл на конкурсе Министерства культуры.

Цель проекта - возрождение интереса к народной музыке, к исконно русским музыкальным инструментам. Это целая серия концертов. Также в рамках проекта Евгений Дербенко проведет мастер-классы для лучших исполнителей. Есть и главный приз для победителя - настоящая ливенская гармошка.

В проекте-конкурсе примут участие оркестры народных инструментов и солисты, исполняющие музыку Евгения Дербенко. Завершится он в сентябре большим концертом и награждением победителей.