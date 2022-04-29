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19:17, 29 апреля 2022 года
Орел передаст 300-метровую Георгиевскую ленту МариуполюОб этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Как сообщил в прямом эфире в ВК губернатор Орловской области Андрей Клычков, Орел передаст 300-метровую Георгиевскую ленту Мариуполю. Жители украинского города смогут использовать ее во время шествия «Бессмертного полка». Ленту передадут вместе с гуманитарным грузом 4 мая.
Ранее предполагалось, что 300-метровую Георгиевскую ленту пронесут в Орле волонтеры «Бессмертного полка».
Орловское Информбюро