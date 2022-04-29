Орел украсят 600 триколоров

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19:28, 29 апреля 2022 года
Орел украсят 600 триколоровГород готовится к празднованию Первомая.
Орёл готовится встречать майские праздники. К Первомаю в орловских парках, скверах и на улицах будет установлено 600 триколоров. Большая часть из них уже размещена на центральных улицах города.
Также на бульваре Победы расположатся два Знамени Победы.
Помимо этого запланированы модернизация и ремонт 13 флагштоков на площади Содружества, сообщает администрация города Орла.
Орловское Информбюро