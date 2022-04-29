Орел украсят 600 триколоров

Город готовится к празднованию Первомая.

Орёл готовится встречать майские праздники. К Первомаю в орловских парках, скверах и на улицах будет установлено 600 триколоров. Большая часть из них уже размещена на центральных улицах города.

Также на бульваре Победы расположатся два Знамени Победы.

Помимо этого запланированы модернизация и ремонт 13 флагштоков на площади Содружества, сообщает администрация города Орла.