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8:11, 30 апреля 2022 года Сегодня - День пожарной охраны В Орловской области несут службу около полутора тысяч пожарных. На вооружении - две сотни единиц пожарной техники. И, несмотря на праздник, огнеборцы - на боевом посту. Корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова узнала, как работает противопожарная служба.





Противопожарная служба в России появилась больше трех веков назад, когда царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о градском благочинии», который устанавливал порядок при тушении пожаров в Москве. И тогда, и сейчас профессия была и остается одной из самых уважаемых и самых опасных. Сейчас в Орловской области несут службу около полутора тысяч пожарных. Первыми о пожаре узнают диспетчеры, в основном это представительницы прекрасного пола. В небольшом кабинете за стеклом разговоры не умолкают ни на секунду. Но времени на беззаботную женскую болтовню нет. Сюда поступает информация о чрезвычайных ситуациях из пожарных частей со всей области. Как рассказала начальник центрального пункта пожарной связи СПТ ГУ МЧС России по Орловской области Ольга Измашкина, Работают диспетчеры в режиме многозадачности – собирают информацию, направляют технику. Диспетчеры заступают на центральный пункт пожарной связи на 24 часа. В этих хрупких женщинах - огромная сила и выносливость. Почти сутки без сна выдержит не каждая. Да и во время серьезных пожаров и аварий нужно уметь справиться с эмоциями. Лидия Тюрина, радиотелефонист центрального пункта пожарной связи СПТ ГУ МЧС России по Орловской области: «Всё это пропускаешь через себя. Но всегда держишься себя в руках, потому что диспетчер должен быть морально устойчив». Юлия Коробова, радиотелефонист центрального пункта пожарной связи СПТ ГУ МЧС России по Орловской области: «Самое сложное - получать сообщение, когда бывает, что не успевают спасти. Потому что к приезду пожарно-спасательного подразделения люди надышались угарным газом. Самое страшное, когда среди них есть дети». Лидия и Юлия работают как сообщающиеся сосуды - передают друг другу информацию, когда нужно - поддерживают. Они хоть и маленькая, но дружная команда. Без их спокойного тона и четких действий не будет локализован ни один пожар. Сегодня все сотрудники МЧС принимают поздравления с профессиональным праздником - Днём пожарной охраны. Ведомство идёт в ногу со временем: на вооружении стоит современная техника, которая позволяет справиться даже с самыми серьезными угрозами. Но главным ресурсом всё равно остаются люди - супергерои в боёвках. Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Совсем недавно наши коллеги принимали участие в тушении сложного пожара в Брянской области. Они справились с той задачей, которую им доверило руководство в ходе тушения данного пожара». Но иногда небывалый героизм во время чрезвычайной ситуации проявляют обычные люди. Так, скромный десятилетний парнишка Роман Матвеев вывел из горящего дома троих младших братьев. Пожар случился в феврале этого года в Нарышкино. В День пожарной охраны мальчик удостоен награды. В праздничный день поздравления принимают действующие сотрудники и ветераны службы. А еще в МЧС вспоминают погибших товарищей. За последние 38 лет трое орловских огнеборцев отдали жизни во имя спасения людей. К памятнику пожарным и спасателям возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.





Юлия Сабельникова





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