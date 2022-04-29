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19:51, 29 апреля 2022 года

В Орле на площади Ленина прошла первая репетиция парада Победы

Чеканили шаг юнармейцы и войска Орловского территориального гарнизона.


В Орле провели репетицию к предстоящему параду, который пройдет 9 мая. В подготовке участвовали юнармейцы и войска Орловского территориального гарнизона.
 
Как сообщает администрация города, репетиции запланированы также на 4 и 6 мая.

В связи с этим ограничат движение автомобилистов и стоянки на прилегающих к центральной площади улицах: на ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Полесской до ул. Пионерской; на ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской; на ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская Гора.



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