1 мая перед городским парком Орла состоится ярмарка продукции местных производителей

|
|Главная » Новости
9:45, 30 апреля 2022 года
1 мая перед городским парком Орла состоится ярмарка продукции местных производителейПродукцию представят более 20 орловских предприятий.
1 мая с 9:00 до 17:00 перед Городским парком Орла состоится большая ярмарка-выставка «Сделано в России. Выбираем Орловское». Продукцию представят более 20 орловских предприятий более 20 местных предприятий, – сообщает региональный информационный портал. Торговцы выложат на прилавки различные продукты питания, бытовую химию и товары народного промысла.
Аналогичные ярмарки будут также организованы в районах Орловской области.
Артём Ежаков