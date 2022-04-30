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9:45, 30 апреля 2022 года 1 мая перед городским парком Орла состоится ярмарка продукции местных производителей Продукцию представят более 20 орловских предприятий.





1 мая с 9:00 до 17:00 перед Городским парком Орла состоится большая ярмарка-выставка «Сделано в России. Выбираем Орловское». Продукцию представят более 20 орловских предприятий более 20 местных предприятий, – сообщает региональный информационный портал. Торговцы выложат на прилавки различные продукты питания, бытовую химию и товары народного промысла. Аналогичные ярмарки будут также организованы в районах Орловской области. С полным планом мероприятий по празднованию Дня весны и труда можно ознакомиться на сайте городской администрации





Артём Ежаков





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