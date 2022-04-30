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11:29, 30 апреля 2022 года

Власти и спецслужбы Орла переходят в усиленный режим работы в майские праздники

Органы правопорядка и коммунальные службы будут готовы оперативно отреагировать на любые возможные угрозы и ЧС.


В майские праздники руководящий состав администрации Орла, включая мэра и его заместителей, руководителей структурных подразделений, начальников территориальных управлений и сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы, традиционно перейдет в режим круглосуточного дежурства. Для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации дежурство будет организовано с 18:00 29 апреля до 9:00 4 мая, а также с 18:00 6 мая до 9:00 11 мая, – сообщили в мэрии.
 
Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения и предпосылках к возникновению ЧС жителям необходимо направлять в ЕДДС Орла по телефонам: 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93.
 
Также с 1 по 9 мая охрану общественного порядка будет обеспечивать УМВД России по г. Орлу. Контроль за этим ведёт и управление по безопасности городской администрации. В усиленном режиме работают также сотрудники МЧС.



Артём Ежаков


 
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