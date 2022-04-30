Главная » Новости



11:29, 30 апреля 2022 года Власти и спецслужбы Орла переходят в усиленный режим работы в майские праздники Органы правопорядка и коммунальные службы будут готовы оперативно отреагировать на любые возможные угрозы и ЧС.





В майские праздники руководящий состав администрации Орла, включая мэра и его заместителей, руководителей структурных подразделений, начальников территориальных управлений и сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы, традиционно перейдет в режим круглосуточного дежурства. Для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации дежурство будет организовано с 18:00 29 апреля до 9:00 4 мая, а также с 18:00 6 мая до 9:00 11 мая, – сообщили в мэрии. Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения и предпосылках к возникновению ЧС жителям необходимо направлять в ЕДДС Орла по телефонам: 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93.

Также с 1 по 9 мая охрану общественного порядка будет обеспечивать УМВД России по г. Орлу. Контроль за этим ведёт и управление по безопасности городской администрации. В усиленном режиме работают также сотрудники МЧС.





Артём Ежаков





Новости СМИ2