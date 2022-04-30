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12:33, 30 апреля 2022 года

Традиции живут в веках

Богатое наследие местных жителей и знаменитого на всю Россию фольклорного ансамбля из деревни Алешня вдохновляет учащихся Гнездиловской школы Болховского района на победы.


Ученики Гнездиловской средней школы не раз становились призерам различных конкурсов, посвященных сохранению народных традиций. Местом для реализации творческих экспериментом является школьный музей «Истоки». Здесь представлены аутентичные предметы утвари - от прялок и лаптей до старинных самоваров и утюгов, разогреваемых углем. Экспонаты школьному музею подарили местные жители. Большую часть передали участницы фольклорного ансамбля из деревни Алешня. 
 
Елена Симонова, руководитель школьного музея «Истоки»: «Постоянными участницами были семь женщин, переживших войну. Они остались без мужей. А чтобы скрасить будни, по вечерам собирались вместе и пели. Их заметили в районе и стали приглашать на праздники».
 
Алешненские певуньи выступали на всех районных праздниках и стали известны не только в Болховском районе, но и в области. А в 80-х прославились на всю страну. Особая гордость музея - костюм участницы ансамбля. Сохранились и записи выступления алешненских бабушек. На фольклорных праздниках и экскурсиях они звучат часто, как эхо прошлого. В том году ушла из жизни последняя из участниц ансамбля, да и деревни Алешня уже нет, но память о ней, ее жителях и традициях осталась – в школьном музее и в сохранившемся песенном наследии.



Татьяна Тимохина


 
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