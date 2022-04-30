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13:20, 30 апреля 2022 года

В «Орловском полесье» показали домашние хлопоты барсука

Процесс засняла фотоловушка.


В национальном парке «Орловское полесье» в самый разгар «домашних хлопот» в фотоловушку попал барсук. Как напомнили в заповеднике, барсук – удивительный пример аккуратности. Возле его норы всегда чисто, нет следов и остатков еды, а в нескольких метрах от норы зверек делает глубокие ямки – уборные. Когда они наполняются, барсук их зарывает и делает новые. Даже на охоту барсук не отправится, пока не очистит шкурку от прилипшей земли и не расчешется. Барсуки регулярно следят за порядком в своей норе. Если надо, тщательно перебирают и перетряхивают свою постель, устроенную из травы и листьев.
 
На кадрах фотоловушки, заснявшей барсука, видно, как он старательно и ловко собирает листья. Обычно подстилку в гнезде – сухие листья и мох – барсук меняет весной, после спячки, по нескольку раз за лето и осенью, перед тем, как ложиться спать на зиму. Апрельские деньки в этом году выдались сырыми и дождливыми, вот и приходится барсукам усердствовать в поддержании комфорта своей норы.
 
Видео: информационный канал «Орловского полесья»



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