Андрей Клычков: «Общими усилиями мы преодолеем трудности, и Орловщина продолжит движение вперед»

Губернатор Орловской области поздравил жителей региона в Днем Первомая.

Уважаемые орловчане!



Поздравляю вас с Днем Первомая!



Этот праздник олицетворяет наше общее стремление к созиданию, благополучию и процветанию Родины, дальнейшему расширению социальных гарантий и укреплению системы социального партнерства, заботу о человеке труда.

Работая сообща, добросовестно и ответственно, тысячи орловчан вносят достойный вклад в поступательное развитие области, добиваются успехов в промышленности и сельском хозяйстве, укреплении потенциала и модернизации социальной сферы, своим честным, профессиональным трудом делают Орловщину современным, благоустроенным, комфортным для жизни регионом.

Совместные усилия и солидарная работа всех ветвей власти, профсоюзов, трудовых коллективов, бизнеса, институтов гражданского общества особенно необходимы сегодня для укрепления нашего единства и сплоченности, мобилизации внутренних ресурсов для успешного преодоления негативного влияния санкций Запада. При поддержке федерального центра Правительство Орловской области принимает самые решительные меры, чтобы сохранить позитивную динамику в развитии экономики, стабильную ситуацию на рынке труда, уровень благосостояния и качества жизни орловчан, обеспечить реализацию национальных проектов, неукоснительное выполнение всех социальных обязательств перед людьми на сложном современном этапе.

Несмотря на все текущие проблемы и новые вызовы, у нас есть уверенность в том, что общими усилиями мы преодолеем трудности, и Орловщина продолжит движение вперед.

Еще раз от души поздравляю вас с праздником!





Желаю вам крепкого здоровья, успехов и новых свершений на благо России и Орловской области!

Губернатор Орловской области

А.Е. Клычков