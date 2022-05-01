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8:12, 1 мая 2022 года

Андрей Клычков: «Общими усилиями мы преодолеем трудности, и Орловщина продолжит движение вперед»

Губернатор Орловской области поздравил жителей региона в Днем Первомая.


Уважаемые орловчане!

Поздравляю вас с Днем Первомая!

Этот праздник олицетворяет наше общее стремление к созиданию, благополучию и процветанию Родины, дальнейшему расширению социальных гарантий и укреплению системы социального партнерства, заботу о человеке труда.
 
Работая сообща, добросовестно и ответственно, тысячи орловчан вносят достойный вклад в поступательное развитие области, добиваются успехов в промышленности и сельском хозяйстве, укреплении потенциала и модернизации социальной сферы, своим честным, профессиональным трудом делают Орловщину современным, благоустроенным, комфортным для жизни регионом.
 
Совместные усилия и солидарная работа всех ветвей власти, профсоюзов, трудовых коллективов, бизнеса, институтов гражданского общества особенно необходимы сегодня для укрепления нашего единства и сплоченности, мобилизации внутренних ресурсов для успешного преодоления негативного влияния санкций Запада. При поддержке федерального центра Правительство Орловской области принимает самые решительные меры, чтобы сохранить позитивную динамику в развитии экономики, стабильную ситуацию на рынке труда, уровень благосостояния и качества жизни орловчан, обеспечить реализацию национальных проектов, неукоснительное выполнение всех социальных обязательств перед людьми на сложном современном этапе. 
 
Несмотря на все текущие проблемы и новые вызовы, у нас есть уверенность в том, что общими усилиями мы преодолеем трудности, и Орловщина продолжит движение вперед.
 
Еще раз от души поздравляю вас с праздником!

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и новых свершений на благо России и Орловской области!
 
Губернатор Орловской области
А.Е. Клычков



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