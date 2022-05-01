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11:58, 1 мая 2022 года В Орле задержали очередного закладчика Попытка сбыта синтетического наркотика вменяется 34-летнему мужчине.





В Советском районе Орла благодаря оперативной информации задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в попытке распространения 42,33 грамма синтетического наркотика. Производное N-метилэфедрона было расфасовано в пять свертков. Полицейские считают, что закладчик планировал распространить запрещенное вещество бесконтактным способом, – сообщили в областном УМВД.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков





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