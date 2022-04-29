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9:30, 29 апреля 2022 года Футболисты Орловского государственного университета успешно стартовали в новом сезоне студенческого турнира В трех матчах спортсмены забили 12 голов, пропустив при этом всего три мяча.





Футболисты Орловского государственного университета успешно стартовали в новом сезоне Национальной студенческой футбольной лиги. Первый тур прошел с 25 по 28 апреля.



Орловцы последовательно обыграли соперников из Южного федерального университета – 5:2, Саратовского государственного университета – 5:1 и Калининградского государственного университета – 2:0. Тройной успех позволил нашей команде занять промежуточное второе место в группе «А» Национальной студенческой футбольной лиги. Список бомбардиров возглавил капитан нашей команды Артем Лукша.



Следующие матчи в рамках НСФЛ состоятся в конце мая в Волгограде. Соперниками команды Орловского государственного университета станут команды из Москвы, Ростова-на-Дону и Краснодара.





Артём Ежаков





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