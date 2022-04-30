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21:40, 29 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Равнение на праздник. В Орле на площади Ленина прошла первая репетиция парада Победы.

- Новый рекорд установлен сегодня в Орле. Силач сдвинул с места комбайн.

- Поезд спасения. На железной дороге готовы к ликвидации пожаров.

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