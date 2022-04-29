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20:27, 29 апреля 2022 года

Сегодня состоялось апрельское заседание Орловского областного Совета народных депутатов

Народные избранники рассмотрели ряд поправок в региональное законодательство, в частности: в Градостроительный кодекс Орловской области, в закон об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и другие.


На апрельской сессии депутаты Орловского облсовета утвердили сразу два обращения. Одно - в правительство страны, другое - правительству региона. В обоих народные избранники просят помощи. Областным властям законодатели предлагают вдвое, а возможно и втрое увеличить существующую компенсацию тем, кто потерял имущество в пожаре. Обращение в федеральный центр касается программы капитального ремонта.
 
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Есть национальный проект «Жильё и городская среда», мы предложили, чтобы данная программа софинансировалась из федерального бюджета. В связи с ростом строительных материалов и так далее. Депутаты также поддержали эту инициативу».
 
Другим решением депутаты утвердили новые налоговые льготы для IT-компаний. Тем из них, кто работает по упрощенной системе налогообложения, установлена на три года пониженная налоговая ставка в 1%, раньше это было 3%. Этот закон коснётся почти 450 орловских компаний и предпринимателей.
 
Сергей Антонцев, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: «Мы ежегодно наблюдаем увеличение поступлений по этому налогу. Даже, скажем, за первый квартал текущего года мы видим увеличение поступлений по этому налогу на 35%. Мы добиваемся для них лучших условий. Они платят больше налогов, больше работает у них людей».
 
Также налоговые льготы депутаты утвердили сегодня и для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Их освободят от уплаты налога на имущество. Под этот закон также подпадают организации социально-культурной сферы, учредителями которых являются муниципалитеты.



Антон Киселёв


 
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