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20:50, 29 апреля 2022 года

Андрей Клычков принял участие в селекторном совещании Правительства РФ

Совещание провел зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко. Главной темой совещания стал мораторий на проведение в 2022 году плановых проверок бизнеса и ограничения на внеплановые мероприятия, введенный 10 марта.


В Орловской области благодаря мораторию отменено 1 176 плановых и 120 внеплановых проверок на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. При этом есть ряд исключений, касающихся проверок связанных, том числе, с безопасностью людей.

Орловскому бизнесу предоставлена возможность направлять жалобы на нарушения моратория либо на действия сотрудников контрольных органов через единый портал Госуслуг. Соответствующая информационная система была запущена в прошлом году, она позволяет в режиме реального времени отследить все проводимые проверки.

«В новых экономических условиях все виды бизнеса, но особенно малый и средний, нуждаются в максимально корректном и лояльном отношении государства. Именно на это и направлено решение, принятое Правительством страны, по введению моратория на проверки», − подчеркнул Дмитрий Григоренко.

Зампредседателя правительства России также отметил, что каждая внеплановая проверка должна быть максимально аргументированной и обоснованной. Соответствующие поручения были даны главам регионов.




Орловское Информбюро


 
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