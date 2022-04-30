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12:46, 30 апреля 2022 года В Орловской области – 71 новый случай коронавирусной инфекции Госпитализировано 15 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 30 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено:



- 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией;

- госпитализировано 15 человек;

- после выздоровления выписано 129 человек;

- скончался один человек.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено:



- положительных тестов на COVID-19 – 111 562;

- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 901.





Орловское Информбюро





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