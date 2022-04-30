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12:47, 30 апреля 2022 года

Орловцы удостоены наград Всероссийского конкурса «Инженер года - 2021»

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится Российским Союзом научных и инженерных общественных объединений, Международным Союзом научных и инженерных общественных объединений, Академией инженерных наук имени А. М. Прохорова, Межрегиональным общественным фондом содействия научно-техническому прогрессу.


Лауреатом XXII Всероссийского конкурса «Инженер года-2021» по версии «Инженерное искусство молодых» в номинации «Машиностроение» стал ведущий конструктор технологического отдела механосборочного производства АО «ГМС Ливгидромаш» Сергей Колесников.

Дипломами «Победитель I тура XXII Всероссийского конкурса «Инженер года-2021» по версии «Инженерное искусство молодых» в номинации «Радиотехника, электроника, связь» награждены инженеры по новой технике отдела разработок биполярных приборов прижимной техники АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» Сергей Антонов, Евгений Орлов, в номинации «Машиностроение» - инженер-конструктор АО «ГМС Ливгидромаш» Денис Ефанов.

Успешно прошли I отборочный тур по версии «Профессиональные инженеры» заместитель начальника конструкторского отдела АО «ГМС Ливгидромаш» Михаил Гладченко, начальник бюро конструкторского отдела «ГМС Ливгидромаш» Александр Коростелкин, ведущий инженер конструкторского отдела ООО «Завод профессионального оборудования» Светлана Демина.

Фото: Воронежский государственный технический университет






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