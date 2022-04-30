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12:57, 30 апреля 2022 года «Ваша работа - наивысшее проявление патриотизма» Поздравление правительства Орловской области с Днем пожарной охраны России.





Сегодня – День пожарной охраны. На информационном портале Орловской области опубликовано поздравление регионального правительства, адресованное всех работникам пожарной службы:



Уважаемые работники пожарной охраны, ветераны службы!



Поздравляем с профессиональным праздником!



Пожарной службе России исполняется 373 года. Эти годы - летопись мужества и самоотверженности отечественных огнеборцев, история противостояния человека стихии, внедрения современных технологий в отрасль.



2022 год отмечен рядом памятных дат: 95-летие государственного пожарного надзора, 85-летие пожарно-спасательного спорта, 130-летие российского пожарного общества и 90-летие гражданской обороны России. Празднование юбилеев - свидетельство традиций верности долгу, заложенных службой, большой профилактической работы.



На территории Орловской области создано 24 местных пожарно-спасательных гарнизона. Федеральная противопожарная служба включает в себя 30 подразделений, насчитывающих более 1 тыс. человек. В противопожарную службу Орловской области входят восемь подразделений с штатной численностью 139 человек.



Дорогие друзья!



Ваша работа - наивысшее проявление патриотизма, лучший пример для подрастающего поколения. Правительство области готово оказать всю необходимую поддержку, чтобы пожароопасный период прошел без сбоев, чрезвычайные ситуации не омрачали мирную жизнь.



Примите слова искренней благодарности за отвагу и профессионализм! Крепкого здоровья, спокойной службы и всего самого доброго!



Правительство Орловской области





Орловское Информбюро





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