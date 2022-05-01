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14:30, 1 мая 2022 года 69 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Лечение в стационаре потребовалось 13 жителям региона.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 1 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализировано 13 человек.



Болезнь победили еще 92 жителя региона. Ее новыми жертвами стали два пациента. Всего с начала пандемии в области умерло 1 903 человека.





Артём Ежаков





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