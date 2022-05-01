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14:30, 1 мая 2022 года

В Орле состоялся самый массовый первомайский митинг в новейшей истории города

На площадь Ленина вышли 12,5 тыс. человек.


В Орле состоялся самый массовый первомайский митинг в новейшей истории города. На площадь Ленина вышли 12,5 тыс. человек. К присутствующим обратились мэр областной столицы Юрий Парахин и губернатор Андрей Клычков.
Юрий Парахин, мэр города Орла: «Мы на пороге новых событий! На Россию оказывают давление, историю нашей великой страны пытаются переписать. Да, впереди у нас много новых вызовов, но разве они сравнимы с трудностями, которые преодолели наши предки? Все вместе, объединившись, они передали нам страну, которой мы гордимся».
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Труд – мы рабочий Орловский край, у нас нет ни газа, ни нефти, ничего нам не даётся просто так. Всё, что достигается, достигается кропотливым трудом наших земляков».

Традиция Первомайского митинга – принятие резолюции: тех ключевых задач, которым Орловщина будет следовать весь следующий год. Её зачитал заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области Юрий Власов: «Сегодня, в непростое для нашего общества время, мы ставим перед собой задачу объединить всех трудящихся России во имя единства, солидарности и справедливости. Мы говорим о необходимости сплочения общества, призываем к активной работе по укреплению экономических, социальных и политических позиций России, к своевременному принятию мер по поддержке российских предприятий, занятости и росту доходов населения, предотвращению необоснованного роста цен и, безусловно, поддерживаем Президента России!».










Артём Ежаков


 
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