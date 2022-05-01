Учащиеся болховской сельской школы сами выращивают овощи и фрукты

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15:30, 1 мая 2022 года
Учащиеся болховской сельской школы сами выращивают овощи и фруктыВыращенное используется в школьном питании. С юннатами из Гнездиловской школы познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.
Гнездиловская школа не просто регулярно выигрывает конкурсы на лучший школьный опытный участок, но сама себя кормит. Учащиеся со знанием дела выращивают рассаду, высаживают ее на грядки, ухаживают за растениями и собирают урожай.
Возле школы есть фруктовый сад и ягодные кустарники. Не зря семь лет подряд учебно-опытный участок школы занимает призовые места в областном конкурсе юннатов. Школьники знакомятся с агрономическими тонкостями на практике, а заодно и снабжают школьную столовую овощами и фруктами.
Елена Зерюкина, учитель биологии Гнездиловской школы: «У нас шесть полей. Полный севооборот. Выращиваем корнеплоды, томат, лук, капусту».
Ирина Болелова, шеф-повар Гнездиловской школы: «Есть своя смородина, яблоки. Всё сушится, заготавливается. Закрываем огурцы, помидоры квасим капусту».
Прокормить бесплатным обедом и завтраком своих 40 учеников для Гнездиловской школы не проблема даже с современными ценами на продукты. А блюда из выращенных собственноручно плодов будут еще вкуснее.
Ирина Лисёнкова, директор Гнездиловской школы: «Все овощи мы используем для питания учащихся, что является подспорьем для экологичного и разнообразного питания».
Татьяна Тимохина