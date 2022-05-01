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15:30, 1 мая 2022 года Учащиеся болховской сельской школы сами выращивают овощи и фрукты Выращенное используется в школьном питании. С юннатами из Гнездиловской школы познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.





Гнездиловская школа не просто регулярно выигрывает конкурсы на лучший школьный опытный участок, но сама себя кормит. Учащиеся со знанием дела выращивают рассаду, высаживают ее на грядки, ухаживают за растениями и собирают урожай.

Елена Зерюкина, учитель биологии Гнездиловской школы: «У нас шесть полей. Полный севооборот. Выращиваем корнеплоды, томат, лук, капусту». Возле школы есть фруктовый сад и ягодные кустарники. Не зря семь лет подряд учебно-опытный участок школы занимает призовые места в областном конкурсе юннатов. Школьники знакомятся с агрономическими тонкостями на практике, а заодно и снабжают школьную столовую овощами и фруктами.

Ирина Болелова, шеф-повар Гнездиловской школы: «Есть своя смородина, яблоки. Всё сушится, заготавливается. Закрываем огурцы, помидоры квасим капусту». Ирина Лисёнкова, директор Гнездиловской школы: «Все овощи мы используем для питания учащихся, что является подспорьем для экологичного и разнообразного питания». Прокормить бесплатным обедом и завтраком своих 40 учеников для Гнездиловской школы не проблема даже с современными ценами на продукты. А блюда из выращенных собственноручно плодов будут еще вкуснее.





Татьяна Тимохина





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