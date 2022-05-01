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16:00, 1 мая 2022 года

Орловская музыкальная школа им. Калинникова отметила 145-летие

Она – одна из старейших музыкальных школ страны. Сегодня там трудятся талантливые педагоги, которые воспитывают не менее талантливых юных музыкантов.


В этом году Орловская детская музыкальная школа им. Калинникова отмечает 145-летие. 500 человек учатся здесь по разным направлениям у талантливых и влюбленных в свое дело педагогов. Известная на всю страну композитор Ирина Хрисаниди – одна из них. В этой школе проработала уже 30 лет.
Ирина Хрисаниди, композитор, преподаватель Орловской музыкальной школы № 1 им. В.С. Калинникова: «Первые мои творения поются в нашей детской музыкальной школе моими воспитанниками, которые действительно большие труженики и многое умеют».
Больше 30 лет ансамблем духовых инструментов «Браво» руководит Владимир Митусов. Состав трубачей не раз менялся. И с каждым новым участником приходилось начинать с азов.

Педагоги сохраняют и приумножают традиции академического музыкального образования. Да и база для подготовки хорошая. Это учреждение одно из первых вошло в нацпроект «Культура».
Александр Козлов, директор Орловской музыкальной школы № 1 им. В.С. Калиникова: «Были закуплены музыкальные инструменты, музыкальное оборудование, интерактивное оборудование. И всё это на сумму на 3,8 миллиона рублей. Конечно же, это напрямую повлияло на деятельность школы».

Только за последний год ученики и педагоги завоевала порядка 400 наград. А концертные номера, созданные здесь, украшают многие областные мероприятия. Подготовили здесь и концерт, посвященный 145-летию своего учебного заведения. А лучших преподавателей наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «За 5 лет 1205 призов привезти в наш город – и международных, и федеральных, и региональных, и областных конкурсов – это колоссальная работа».
Почетные гости, присутствовавшие на празднике, пожелали коллективу дальнейших творческих побед, талантливых учеников и вдохновения.


Татьяна Тимохина


 
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