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14:00, 1 мая 2022 года

Мэр Орла Юрий Парахин поздравил жителей региона с Днем Весны и Труда

Градоначальник опубликовал обращение в своих социальных сетях.


Мэр Орла Юрий Парахин поздравил жителей региона с Днем Весны и Труда. Градоначальник опубликовал обращение в своих социальных сетях.
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Дорогие земляки! Примите мои самые искренние поздравления с Первомаем – Днем Весны и Труда! Это один из самых добрых и любимых праздников для многих поколений россиян. Это неизменный символ единения и сплоченности нашего народа, взаимной поддержки, мира и согласия. Пусть с весенним теплом к нам придут новые силы и идеи, а трудовые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего родного города! Пусть трудовой и победный май служит олицетворением величия боевого и трудового подвига нашего народа! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия мира и мирного неба! Спасибо всем, кто сегодня утром пришёл на площадь Ленина! С Первомаем!».



Артём Ежаков


 
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