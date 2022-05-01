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14:00, 1 мая 2022 года Мэр Орла Юрий Парахин поздравил жителей региона с Днем Весны и Труда Градоначальник опубликовал обращение в своих социальных сетях.





Мэр Орла Юрий Парахин поздравил жителей региона с Днем Весны и Труда. Градоначальник опубликовал обращение в своих социальных сетях.

Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Дорогие земляки! Примите мои самые искренние поздравления с Первомаем – Днем Весны и Труда! Это один из самых добрых и любимых праздников для многих поколений россиян. Это неизменный символ единения и сплоченности нашего народа, взаимной поддержки, мира и согласия. Пусть с весенним теплом к нам придут новые силы и идеи, а трудовые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего родного города! Пусть трудовой и победный май служит олицетворением величия боевого и трудового подвига нашего народа! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия мира и мирного неба! Спасибо всем, кто сегодня утром пришёл на площадь Ленина! С Первомаем!».





Артём Ежаков





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