Главная » Новости



10:00, 2 мая 2022 года Орловские полицейские пресекли попытку сбыта 50 граммов синтетического наркотика Преступление вменяют 21-летнему парню.





Орловские полицейские благодаря полученной оперативной информации задержали 21-летнего парня. Молодому человеку вменяют попытку распространения 50 граммов синтетического наркотика – производного N-метилэфедрона. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, крупный вес запрещенного вещества нашли у задержанного в куртке. На время расследования орловец помещен в СИЗО.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков





Новости СМИ2